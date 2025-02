Ranieri. “Sabíamos que defesa do FC Porto ia cometer erros”

O treinador da Roma, Claudio Ranieri, elogia Dybala e diz que sabia que a defesa dos dragões ia cometer erros.

Sobre o FC Porto

“Sabíamos que o FC Porto tem muita qualidade no meio-campo e no ataque, mas que na defesa erra frequentemente os passes. Foi por isso que optámos por uma pressão alta, porque sabíamos que eles iam cometer erros.”

Exibição de Paulo Dybala

“Os seus colegas deram tudo esta noite, mas ele brilha, é o rastilho, a bomba, ele é tudo. Está a divertir-se, está bem fisicamente e estou feliz por tê-lo. Os rapazes fizeram um grande jogo, estou contente, os adeptos estão contentes. Foram dois bons jogos porque a equipa mostrou que quer fazer um bom jogo. Depois há aqueles momentos que mudam o rumo do jogo, mas estou contente.”

Golos sofridos

“Não fui ao balneário no final do jogo, ou teria ficado louco hoje. Quando sofro um golo já fico louco, imagine dois. Vi os rapazes a esticarem-se demasiado e perguntei-me para onde iriam. Temos de tornar-nos mais coesos. Sofremos um golo e houve uma reação graças ao Paulo [Dybala]. Depois, o jogo era nosso com 11 contra 10, podíamos fazer o que quiséssemos, mas tínhamos de ter cuidado.”

Sofrer em contra-ataque

“Sem dúvida. Estou muito feliz, mas temos de melhorar. Toda a gente sabe que sofremos golos em contra-ataque, não percebo porque permitimos estes espaços. Estamos a ganhar 3-1, uma coisa destas não é aceitável.”

A Roma venceu o FC Porto, por 3-2, e segue em frente na Liga Europa.