Sérgio Oliveira reforça equipa de Pepa

O médio português Sérgio Oliveira assinou um contrato até dezembro de 2026 com o Sport Recife, treinado pelo compatriota Pepa, anunciou o clube que subiu à primeira divisão brasileira.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação em definitivo do médio português Sérgio Oliveira. O jogador, que disputou a última temporada pelo Olympiacos, da Grécia, assinou contrato com o Leão até dezembro de 2026", lê-se no comunicado do clube.

Formado no FC Porto, pelo qual se estreou na equipa principal em 2009/10, Sérgio Oliveira passou ainda, entre outros, por Roma, Nantes, Galatasaray, PAOK e Olympiacos, no qual esta temporada tinha jogado apenas sete minutos.

Na última temporada, ao serviço dos gregos, o internacional português conquistou a Liga Conferência Europa, troféu que juntou a três I Ligas portugueses, três Taças de Portugal, duas Supertaças portuguesas, duas Ligas turcas, uma Liga grega e uma Taça da Grécia.

Sérgio Oliveira é o 11.º reforço para a equipa de Pepa, numa lista em que estão outros dois portugueses, o defesa João Silva e o avançado Gonçalo Paciência.

Antes do arranque do Brasileirão, no final de março, o Sport Recife está a disputar o campeonato estadual do Pernambuco e a Taça do Nordeste.