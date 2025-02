E se Mourinho apanhasse Roma, United e Tottenham na Liga Europa? Pois bem, pode mesmo acontecer

Mourinho está na Turquia desde o verão, mas olhemos para trás. O setubalense assumiu o comando técnico do Manchester United em 2016, onde esteve até 2019. Esta mudança para os “red devils” trouxe à equipa uma Supertaça, a Taça da Liga e a conquista da Liga Europa.

Depois de deixar para trás o Anderlecht e seguir em frente na competição, o sorteio desta sexta-feira trouxe ao treinador português a possibilidade de encontrar no seu caminho três clubes já conhecidos do técnico português, donde não saiu de uma forma airosa.

Roma, Manchester United e Tottenham são três possíveis adversários do Fenerbahçe de José Mourinho nas próximas fases da competição da Liga Europa.

No Tottenham, José Mourinho assumiu a equipa em 2019, durante duas épocas, não tendo conseguido levar a equipa londrina à conquista de títulos, algo habitual para aqueles lados, diga-se.

Em 2021, o técnico transferiu-se para o Roma, onde fez história no seu primeiro ano, com a conquista da Liga Conferência (perderia a final de uma Liga Europa com o Sevilha).

Nos oitavos de final da Liga Europa, a atual equipa de Mourinho, o Fenerbahçe vai defrontar o Rangers. Caso o desfecho seja feliz para o treinador português, que venceu o torneio com o FC Porto e Manchester United, o adversário seguinte poderá mesmo ser a equipa italiana de Claudio Ranieri, a Roma.

E por aí fora…