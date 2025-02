O Barcelona venceu o Las Palmas, por 2-0, em partida da jornada 25 da liga espanhola.

Os golos dos catalães foram apontados por Dani Olmo e Ferran Torres.

Com esta vitória, o Barça mantém a liderança do campeonato, com 54 pontos, mais um do que o Atlético Madrid e mais três do que o Real, que este domingo recebe o Girona.

De recordar que o Barcelona vai ser o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões. As partidas estão marcadas para 5 e 11 de março.