"Agora quem vai fazer o golo sou eu": Neymar e a história de um canto olímpico

Neymar destacou-se na vitória do Santos contra o Inter de Limeira por 3-0, no estadual. Em mais uma noite de futebol Campeonato Paulista, o Santos levou a melhor sobre o Inter de Limeira. O “peixe”, treinado por Pedro Caixinha, bateu a equipa anfitriã, conseguindo uma vantagem de três golos, ainda nos primeiros 45 minutos. Com a terceira vitória consecutiva do Santos no Paulistão 2025, Neymar apareceu em destaque. Três cantos deram a vitória à equipa: o camisola 10 assistiu duas vezes para golos de Tiquinho Soares, ex-FC Porto e Vitória, equipas que se encontram esta segunda-feira no Dragão, e marcou um golo olímpico, o primeiro da sua carreira, logo ele que foi o herói do título nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa parte inicial do jogo, cada vez que Neymar tocava na bola, a reação dos adeptos rivais era provocatória. Dentro de campo, o ex-Al Hilal respondeu com uma exibição que deu a vitória, a classificação e o 1.º lugar do Grupo B para o clube de Pelé no Paulistão, com mais um ponto do que o Red Bull Bragantino, a antiga equipa de Caixinha, que será o próximo adversário. “Eu fui bater o canto, eles provocaram-me, então pedi para provocarem mais”, contou o mago em declarações à “Cazé TV”. “Dei a primeira assistência. Na segunda vez que bati o canto, falaram de novo, e pensei comigo: 'Agora quem vai fazer o golo sou eu'. Acabei por acertar um belo remate e consegui marcar o meu primeiro golo olímpico”.