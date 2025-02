Depois de Bove, mais um susto na Fiorentina: Moise Kean colapsou em campo, já recebeu alta

Moise Kean, jogador da Fiorentina e internacional italiano, recebeu alta hospitalar depois de ter colapsado em campo durante o jogo de domingo contra o Verona, que os de Florença acabaram por perder no final.

O clube, em comunicado, explicou: “A Fiorentina pode confirmar que Moise Kean recebeu alta do hospital em Verona durante a noite e voltou para Florença. Todos os exames médicos e de diagnóstico produziram resultados negativos”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No decorrer da segunda parte do jogo, Kean foi atingido por uma joelhada na face. Foi assistido já fora do relvado e ainda regressou ao jogo, acabando por perder os sentidos.

Após recuperar a consciência, o segundo melhor marcador da Serie A, com 15 golos, acabou por sair de maca e foi levado para o hospital. O clube informou que o jogador terá sofrido um traumatismo craniano.

Esta segunda-feira, a Fiorentina comunicou a alta hospitalar do jogador de 24 anos.

Foi o segundo susto da temporada para a equipa italiana. No primeiro dia de dezembro, também Edoardo Bove perdeu a consciência, num jogo contra o Inter, levando à interrupção do mesmo.

O futebolista esteve em coma induzido, recuperou, mas ainda não regressou à atividade.

Neste momento sinto-me incompleto, como se faltasse alguma coisa, sei que é preciso tempo, muita coragem, estou a receber ajuda para iniciar um caminho de análise sobre mim próprio”, confessou Bove, há dias, no festival de música de Sanremo.