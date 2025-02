Real Madrid derrota Girona e iguala Barcelona na frente

O Real Madrid reassumiu a liderança partilhada da Liga espanhola de futebol, ao impor-se na receção ao Girona (2-0), da 25.ª jornada, prosseguindo em igualdade pontual com o FC Barcelona e à frente do Atlético de Madrid.

Quatro dias depois de eliminarem o tetracampeão inglês Manchester City no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, os merengues começaram a travar uma sequência de três partidas sem vencer e dois empates para o campeonato com um remate de primeira de fora da área do médio croata e capitão Luka Modric (41 minutos).

O 2-0 foi fixado pelo brasileiro Vinicius Júnior (83), vencedor do prémio The Best da FIFA em 2024, que já não marcava há um mês em todas as provas e voltou a 'faturar' na Liga espanhola pela primeira vez desde o 'hat-trick' ao Osasuna em novembro do último ano.

O campeão mundial, europeu e espanhol Real Madrid soma agora os mesmos 54 pontos do FC Barcelona, que possui vantagem no confronto direto e havia triunfado na visita de sábado ao Las Palmas (2-0), tal como fez o Atlético de Madrid, terceiro colocado, com 53, em Valência (3-0), enquanto o Girona perdeu pela terceira vez seguida e é 12.º, com 31.