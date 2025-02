"Mourinho é conhecido por ser o chorão". Dérbi turco termina empatado, mas ferve fora de campo

"Tenho de agradecer ao árbitro, porque se fosse um turco naquele mergulho no primeiro minuto e com o banco deles a saltar como macacos, teria logo mostrado amarelo e eu teria de fazer uma substituição", disse.

A partida teve um árbitro estrangeiro, o esloveno Slavko Vincic, e o tema motivou um comentário de José Mourinho no final do encontro, que comparou a ação do banco do Galatasaray à de macacos.

O Galatasaray, campeão em título, entrou em campo com seis pontos de vantagem para o Fenerbahçe. O jogo, rotulado como decisivo para as contas do título, acabou por não corresponder às expectativas, sem golos e com poucas oportunidades.

O dérbi entre Galatasaray e Fenerbahçe, de José Mourinho, terminou empatado sem golos e foi a troca de palavras entre treinadores no final do encontro que tem marcado a atualidade e que motivou até uma queixa judicial contra o treinador português.

O treinador deixou ainda mais críticas aos árbitros turcos, elogiando a atuação do esloveno: "Fui ao balneário do árbitro. Agradeci-lhes por terem vindo e disse ao quarto árbitro, que é turco, que se tivesse sido um árbitro turco neste jogo, teria sido uma desgraça. Esta é a tendência. Se o Galatasaray quer ser um exemplo, mostrar o quão bons são, deviam pedir árbitros estrangeiros todos os jogos".

A declaração caiu mal junto do rival. Em comunicado, o Galatasaray garante que vai avançar com uma queixa de racismo.

A troca de palavras não se ficou, no entanto, do lado do Fenerbahçe. Okan Buruk, treinador do Galatasaray, chamou Mourinho de "chorão", referindo-se à alcunha de "special one" que ganhou no Chelsea.

"É conhecido como o chorão. Ele é conhecido por chorar. Chorou por dentro e depois no balneário dos árbitros. Que continue a chorar", disse.

Buruk discorda ainda da avaliação do português sobre a arbitragem do dérbi: "Claro que o Mourinho gostou da arbitragem, todas as decisões foram a favor dele. O discurso dele tem sido insultuoso para os árbitros turcos e está completamente errado. Os árbitros turcos estão a ser humilhados por ele e eu tenho de o condenar. Hoje, ele foi ao balneário do árbitro e esta pressão tem de desaparecer. A arbitragem que vi hoje foi horrível, o jogo esteve sempre parado, foram apitadas faltas ridículas. Tudo contra o Galatasaray".

Foi o último encontro entre Galatasaray e Fenerbahçe para o campeonato esta temporada. Com 12 jornadas restantes por disputar, o Galatasaray é líder com 64 pontos, mais seis do que o Fenerbahçe.