Golo de Messi ajuda Inter Miami a avançar para os "oitavos" da Champions da CONCACAF

O oito vezes Bola de Ouro lançou Luis Suárez na esquerda e o uruguaio foi à linha e centrou, com Messi a receber no peito à entrada da área e a marcar de pé esquerdo, colocando a bola junto ao poste.

Lionel Messi, que na semana passada tinha marcado o golo da vitória do conjunto de Miami no "gelo" de Kansas City, voltou a ser determinante, ao inaugurar o marcador no Chase Stadium, aos 19 minutos.

O também argentino Tadeo Allende, aos 45+1 minutos, após passe de Messi para Jordi Alba e assistência do espanhol, e Luis Suárez, aos 45+3, ao aproveitar um mau corte, sentenciaram antes do intervalo.



Na segunda parte, o Inter relaxou - Messi saiu aos 68 minutos, depois de quase ter bisado aos 51 - e os forasteiros reduziram aos 63, por Memo Rodriguez, com ajuda de um desvio no uruguaio Maximiliano Falcón.

Messi passou a somar dois golos e duas assistências no arranque da época 2025, em três jogos. O internacional argentino, que iniciou, aos 37 anos, a terceira época nos Estados Unidos, segunda desde início, cumpriu o 41.º encontro com a camisola do Inter Miami, pelo qual soma 36 golos, sendo já o melhor marcador da história do clube, e 18 assistências.

Na Champions da CONCACAF, prova em que o Inter Miami vai enfrentar nos oitavos de final os jamaicanos do Cavalier, a 6 e 13 de março, Messi soma cinco golos e duas assistências em cinco encontros.

A equipa de Miami vai participar em 2025 no Mundial de Clubes. Foi sorteada no Grupo A e vai defrontar o FC Porto (19 de junho, em Atlanta) e os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, e os egípcios do Al Ahly.