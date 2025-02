O quentinho Everton-Liverpool ainda dá que falar: dois jogos de suspensão para Arne Slot

O treinador de futebol do Liverpool, Arne Slot, foi suspenso por dois jogos por conduta imprópria com os árbitros no empate 2-2 no terreno do Everton, que teve um final caótico após um golo dos ‘toffees’ nos descontos.

Arne Slot é acusado de “agir de forma imprópria” e “usar palavras e comportamentos insultuosos e abusivos tanto em relação ao árbitro da partida como a um árbitro assistente” no dérbi em Goodison Park, para a 15.ª jornada da Premier League, em 12 de fevereiro, refere a Associação de Futebol (FA).

O treinador do Liverpool, que foi ainda multado em 70 mil libras (cerca de 84 mil euros), viu um cartão vermelho pela sua conduta já depois de terminado o dérbi em Merseyside e desde então já afirmou que se arrependeu das suas ações.