Um monumental "diablito" chega ao City para ajudar Guardiola

Em outubro de 2023, o jornal inglês “The Guardian” já o destacava como um dos melhores talentos jovens do mundo do futebol, numa seleção de jogadores nascidos em 2006.

Já mui conhecido dos escalões de futebol não profissional, sempre se destacou tanto no clube como na seleção argentina. No Campeonato Sul-Americano Sub-20 deste ano, em que a Argentina terminou como vice-campeã, Echeverri fez-se notar. Na estreia da competição na Venezuela, o médio criativo marcou dois golos na goleada da Argentina por 6-0.

Agora, com 19, Claudio Echeverri mudou-se definitivamente para o Manchester City, depois de um ano emprestado ao gigante que se agiganta no Monumental.

Nasceu na cidade de Resistencia, uma cidade a 900 quilómetros da capital da Argentina, Buenos Aires, há 19 anos. Chegou ao River Plate, clube do seu coração, com apenas 16.

Pouco depois, em dezembro, após conquista do Trofeo de Campeones, com o River Plate, Echeverri revelou que não era do seu interesse a renovação de contrato com o River: “Não vou renovar. Vou ficar por um ano ou meio ano e depois logo se vê”.

Com esta afirmação, a mira de vários clubes europeus parou no jogador e surgiram rumores que ligavam a sua possível saída para Barcelona, Chelsea ou Paris Saint-Germain, mas foi o Manchester City quem levou a melhor.

Caracterizado pelos seus dribles e finalizações, o médio, conhecido como “El Diablito”, despertou a atenção e foi comprado pelo Manchester City, em 2023.

Durante o seu período no River Plate, Echeverri disputou 48 jogos, marcou quatro golos e realizou oito assistências. Conseguiu sair vencedor no Campeonato Argentino e na Supertaça Argentina.