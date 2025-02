Jogo do Real Madrid interrompido por cânticos contra jogador suspeito de pornografia infantil

O Real Madrid vencia a partida da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, no Anoeta, com um golo de Endrick, aos 19 minutos, quando os cânticos de "Asencio, morre" vindos das bancadas se intensificaram.

No dia 11 de fevereiro, o jornal " Canarias 7 " adiantou que o Tribunal Provincial de Las Palmas tinha rejeitado o recurso interposto pela defesa do jogador para que o caso fosse arquivado por falta de provas. Segundo o jornal " El País ", os três magistrados consideram existirem "indícios racionais" suficientes de que Asencio tenha cometido os crimes de descobrimento e revelação de segredos e de pornografia infantil.

O futebolista do Real Madrid está a ser investigado, há mais de um ano, pela alegada difusão não consentida, em diversos grupos do WhatsApp, de um vídeo com conteúdo sexual envolvendo uma menor, de 16 anos.

"Vinícius falou com o árbitro, que parou o jogo. Aplicou o protocolo, é o que tinha de acontecer", explicou Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, no final do jogo. O italiano tirou Asencio de campo, ao intervalo, "por duas razões": "Ele estava afetado [com os cânticos] e tinha um cartão amarelo, por isso preferi substituí-lo. Ninguém gosta que um estádio inteiro cante pela sua morte, ele ficou afetado nesse sentido."

No ecrã gigante do estádio, apareceu uma mensagem anti-ódio.

Asencio é um de quatro futebolistas formados no Real Madrid (então na equipa B) que estão acusados de difundir as imagens. Ferrán Ruiz, de 21 anos, Juan Rodríguez, de 22, e Andrés García, de 21, que já não estão vinculados ao clube da capital, são os restantes arguidos e respondem também pela produção do vídeo, a 15 de junho de 2023, nas Canárias, sem consentimento da vítima. Os três foram detidos quando o caso veio à tona, embora todos se encontrem, agora, no ativo: Ruiz milita no Girona (I Liga), Rodríguez no Tarazona (III Liga) e García no Alcorcón (III).

Asencio não teria estado presente no momento da gravação do vídeo, mas teria ajudado a disseminar as imagens, o que, caso seja condenado, pode valer-lhe pena de prisão de até cinco anos. Em questão estão um crime de revelação de segredos e e outro de pornografia infantil.

Para já, é um dos destaques da temporada no Real Madrid. O jovem central aproveitou a vaga de lesões na defesa para assumir a titularidade e leva já 25 jogos e dois golos, um deles na Liga dos Campeões.