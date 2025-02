Mourinho suspenso por quatro jogos

O treinador do Fenerbahçe, o português José Mourinho, foi suspenso por quatro jogos, na sequência das declarações após o encontro com o Galatasaray, anunciou a Federação Turca de Futebol (TFF).

De acordo com o mapa de castigos publicado no site da TFF, Mourinho foi suspenso por dois jogos, depois de, no final do jogo, dirigido pelo esloveno Slavko Vincic, ter dito ao quarto árbitro que se o jogo tivesse sido dirigido por um turco teria sido "um desastre".

Depois, na conferência de imprensa, o treinador português referiu que os elementos do banco do Galatasaray saltavam "como macacos", acabando por ser suspenso por mais dois jogos, por a TFF considerar que "é um ato contra o espírito desportivo".

Devido ao comportamento dos adeptos, o Fenerbahçe vai disputar dois encontros sem público.

Por seu lado, o treinador do Galatasaray, Okan Buruk, foi suspenso por um jogo, devido às declarações após o dérbi de Istambul, que terminou empatado a zero.