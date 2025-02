Piqué quer acabar com o zero-zero no futebol e tem uma ideia

Há uma velha balela no futebol. “Ah, já vi jogos de zero-zero melhores do que outros com golos”, sim sim, senhores da tática e da evolução da espécie sobre formas várias. Não é uma heresia a frase, atenção, mas um jogo de futebol sem golo impossibiltaria Chico Buarque de ter este primeiro verso na canção “O Futebol”:

E benditos milagres, é que é isso, para além do amor aos clubes, que cola muitos à bolinha branca ou, se beliscada pela modernidade, às cores. A tal "jogadita por favor”, como dizia Galeano, um leal guerreiro contra o resultadismo.



Em princípio, estamos todos OK com isso, não é? Gerard Piqué, “o revolucionário do futebol”, como lhe chama a “Marca” e o criador da Kings League, não concorda com o estado a que chegámos.



“Não pode ser que vás a um estádio de futebol, gastes 100, 200 ou 300 euros e o jogo acabe 0-0”, defendeu o antigo central do Barcelona, qual soldado em defesa das supostas agruras da juventude, no podcast de Iker Casillas, lenda do Real Madrid com passagem no FC Porto.

“Tem de mudar algo”, avisou. “Uma proposta para avaliar seria que, se o jogo terminasse zero-zero, as equipas somassem zero pontos. No minuto 70, o jogo ia abrir-se…”



Apesar de tudo, a Liga Portuguesa não sofre terrivelmente deste mal. Em 207 jogos disputados até à jornada 23 do primeiro escalão do futebol português, registaram-se 17 jogos que acabaram zero-zero.

Para uns talvez tenham sido 17 jogos a mais, para outros talvez seja razoável. Veremos se os revolucionários do futebol terão o dedo para dobrar a espinha de um regulamento com barbas.

Não há nenhuma razão para se celebrar um zero-zero, mas, como diz o povo, o futebol é isto...