Quando Guardiola tentou levar Neymar para o Bayern. "Pegou no portátil e num papel e disse onde eu ia jogar"

Um momento "sliding doors" define-se como uma decisão (ou um detalhe aparentemente inconsequente) que altera a trajetória de eventos futuros, quiçá até de uma vida. Para "Helen", a protagonista do filme "Instantes Decisivos", de 1998, foi uma corrida para apanhar o metro. Para Neymar, uma ida para o Bayern de Munique que não se concretizou.

“Eu quase fui para o Bayern por causa do Guardiola", conta o brasileiro, agora com 33 anos e no Santos, em conversa no podcast "Podpah".

Tudo aconteceu num quarto de hotel em Zurique, na Suíça, no início de 2013, quando Neymar tinha apenas 21 anos, vivia a última época no Santos e estava nomeado para o prémio Puskás de 2012.

"Eu estava no meu quarto. O meu pai ligou-me às 2h00 da manhã. Ele disse que estava a ir para o quarto. Quando abro a porta, de cuecas e t-shirt, estão lá meu pai e o Guardiola. Vesti os calções rápido, não estava à espera. Estavam o meu pai, Guardiola e o tradutor. E o Guardiola disse-me: 'Quero levar-te para o clube para que vou'", recorda o avançado.