Regresso à vista? Neymar e Barcelona conversam

O Barcelona e Neymar estão em contacto para um eventual regresso do brasileiro ao clube catalão. É o “The Athletic” quem o avança.

Neymar chegou recentemente ao Santos, no Brasil, com contrato de seis meses, e, segundo a mesma fonte, o Barça vai estar muito atento ao rendimento do internacional brasileiro nos próximos meses.

Em seis jogos pelo “Peixe”, Neymar soma dois golos e três assistências.

O jogador, de 33 anos, terá duas prioridades: jogar o Mundial e voltar ao clube espanhol.