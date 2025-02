Renato Paiva a caminho do Botafogo

O Botafogo parece ter resolvido, finalmente, a questão do treinador para a nova temporada: Renato Paiva prepara-se para substituir Artur Jorge.

A informação está a ser avançada por vários órgãos de comunicação brasileiros, o primeiro dos quais o “Globo Esporte”.

Segundo a mesma fonte, Paiva vai assinar contrato por duas temporadas.

O campeão brasileiro e vencedor da Libertadores esteve 55 dias sem técnico, mas a escolha do patrão John Textor continua a ser um português.

Renato Paiva, que esteve no Toluca (no México) até dezembro de 2024 e já treinou o Bahia, no Brasil, prepara-se para voltar ao trabalho.

Foi difícil encontrar sucessor para Artur Jorge, que decidiu não renovar depois de época vitoriosa, e vários nomes foram apontados ao cargo.

Segue a tradição dos técnicos lusos no clube desde a chegada de Textor: Luís Castro, Bruno Lage e Artur Jorge, todos antes de Renato Paiva.