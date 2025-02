Renato Paiva é o novo treinador do Botafogo

O Botafogo oficializou o português Renato Paiva como novo treinador, esta sexta-feira. Sucede a Carlos Leiria, que assumiu o comando do campeão brasileiro de forma interina, depois da saída de Artur Jorge.

Renato Paiva, de 54 anos, que regressa ao Brasil, depois de ter passado pelo Bahia em 2023, assinou contrato válido por dois anos, até 2027. A apresentação está marcada para as 16h00, no Estádio Nilton Sousa.

Termina o processo de escolha de treinador, depois de Artur Jorge, que conquistou Brasileirão e Copa Libertadores, ter saído para o Al-Rayyan, do Qatar. Vasco Matos, do Santa Clara, esteve muito próximo do clube do Rio de Janeiro, contudo, acabou por ficar e renovar com os açorianos.

Renato Paiva iniciou o percurso de treinador na formação do Benfica e subiu, escalão a escalão, até à equipa B, mas nunca chegou a assumir a formação principal. Passou por Independiente del Valle, do Equador, Club León, do México, e Bahia, do Brasil, antes de regressar a solo mexicano, para comandar o Toluca, onde esteve nas duas últimas temporadas.