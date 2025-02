Sérgio Conceição perde diante do Bolonha

O Milan, de Sérgio Conceição, perdeu 2-1 diante do Bolonha em partida da liga italiana.

O tento dos “rossoneri” foi apontado por Rafael Leão, mas o Bolonha deu a volta por Santiago Castro e Dan Ndoye.

Esta foi a segunda derrota consecutiva na Serie A.

No final da partida, o técnico luso disse: "Futuro? Estou tranquilo, a minha situação é muito simples: 'Se não me quiserem mais, vou-me embora e não peço nem um euro'. Ouço tanta maldade sobre mim como se eu tivesse vindo do nada. Tenho quase 100 jogos na Liga dos Campeões, mas todos os dias gostam de falar de mim. Em cinco anos, eliminei sempre equipas italianas que eram mais fortes do que o meu FC Porto".