Atenção, Benfica. Barcelona goleia antes de visita à Luz

O Barcelona goleou a Real Sociedad, por 4-0, em partida da jornada 26 da liga espanhola, a poucos dias de voltar a defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões.

Os catalães entraram a todo o gás e só a meio da segunda parte começaram a gerir jogadores e resultado, a pensar na visita à Luz.

A equipa basca ficou em inferioridade numérica logo aos 17 minutos, por expulsão de Aritz Elustondo.

Pelo Barça marcaram Gerard Martin, Marc Casadó, Ronald Araújo e Lewandowski.

Com esta vitória, o Barcelona assume a liderança do campeonato, com 57 pontos, mais dois que Atlético e três que Real Madrid.

Na próxima quarta-feira, o Barcelona defronta o Benfica, a partir das 20h00, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions.