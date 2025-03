O Fulham, de Marco Silva, afastou o Manchester United, de Ruben Amorim, da Taça de Inglaterra.

As duas equipas empataram 1-1 no tempo regulamentar e a eliminatória acabou decidida da marca dos 11 metros.

Marcou primeiro Calvin Bassey, em cima do intervalo, para os visitantes, mas empatou Bruno Fernandes – a passe de Diogo Dalot – para os “red devils”.

Nos penáltis ninguém falhou do lado do Fulham. Já do lado do United não marcaram Lindelof e Zirkzee.

Confira os jogos dos quartos de final da Taça de Inglaterra:

Fulham-Crystal Palace

Preston North End-Aston Villa

Bournemouth-Manchester City

Brighton-Nottingham Forest/Ipswich Town