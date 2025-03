Paulo Fonseca expulso, mas Lyon vence com remontada

Nota para o técnico luso, que discutiu com o árbitro nos minutos finais e acabou expulso.

O Lyon, de Paulo Fonseca, venceu o Brest, por 2-1, com reviravolta, em partida da jornada 24 da liga francesa.

Os golos foram marcados por Kenny Lala, aos 15 minutos, para os visitantes, mas o internacional Lacazette bisou para garantir os três pontos.

Com este triunfo, o Lyon sobe aos 39 pontos e é agora sexto no campeonato gaulês. Já o Brest é nono com 33. De recordar que a liga é comandada pelo PSG.