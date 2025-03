Adeptos do Milan protestam e Sérgio Conceição reage. "É a primeira vez que me acontece"

Os adeptos do AC Milan entraram 15 minutos após o apito inicial do jogo contra a Lazio como forma de protesto pelos recentes resultados da equipa orientada por Sérgio Conceição.

A equipa de Sérgio Conceição sofreu a terceira derrota consecutiva ao perder com a Lazio nos descontos por 2-1. Os adeptos, como forma de demonstrar descontentamento, não só entraram no estádio 15 minutos depois do início do jogo, como também assobiaram no decorrer de toda a partida. Nas últimas semanas, os adeptos "rossoneri" têm vindo a acusar Conceição de criar "mais divisões internas".

Em conferência de imprensa, o treinador português reconheceu o impacto da situação nos jogadores e confessou que nunca tinha passado por uma situação semelhante.

"Falámos do ambiente. Foi estranho. É a primeira vez que me acontece algo deste género na minha carreira. Obviamente, os jogadores sentem-no. Sabemos que, quando é assim, as chuteiras estão quentes, um drible ou um passe não saem e vamos abaixo. Mas a equipa demonstrou um grande carácter, chegámos ao empate a jogar com 10 e podíamos ter ganhado. Depois acontece aquele penálti", explicou o técnico.

O ex-treinador FC Porto reconhece que "não é um momento fácil": "Os jogadores sentem o que se passa à volta do clube. Só há um caminho a seguir: trabalhar, ter orgulho nas cores que defendemos e dar o máximo todos os dias para mudar esta situação".

Conceição confidencia ainda que o plantel está do seu lado, mas, quando questionado sobre o futuro, responde sem dar certezas: "Tenho demasiadas coisas na cabeça, penso no Lecce. O mais importante é o Milan, não eu. Tenho pena dos adeptos porque estou habituado a ganhar e isso magoa-me. Tal como os adeptos, estou magoado. Estou habituado a querer ganhar desde muito novo. Neste momento, não me sinto bem e o que faço nestes momentos difíceis é trabalhar ainda mais".