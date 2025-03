Arne Slot: "Gosto muito do Benfica, mas preferia ter jogado contra eles e não contra o PSG"

Arne Slot, treinador do Liverpool, preferia ter defrontado o Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões em vez do Paris Saint-Germain.

Em conferência de imprensa na véspera do arranque da eliminatória, o técnico dos "reds" comentou o sorteio, que fruto do novo formato da prova, ditava que Liverpool só poderia defrontar PSG ou o Benfica. As águias acabariam por ser sorteadas contra o Barcelona.

Face ao bom momento de forma do PSG, Slot foi questionado sobre se é o pior sorteio possível para o clube inglês.

"Só tínhamos duas opções, ou o Benfica ou o PSG. Apesar de eu gostar muito do Benfica, sinto que qualquer pessoa que veja futebol nos últimos meses podia dizer que seria preferível jogar contra o Benfica do que contra o PSG", disse.

Ainda assim, o treinador dos "reds", clube que tem liderado a Premier League durante praticamente toda a temporada, não receia o PSG.

"Somos o Liverpool e queremos sempre estar presentes nos grandes jogos. Este é um grande jogo, sem dúvida. Temos de aceitar o adversário que nos calhou em sorte e ambas as equipas vão ter pela frente um adversário muito forte", termina.