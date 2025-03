Golaço de Álvarez não salva o Atlético. Real vence dérbi e adianta-se na Champions

Álvarez, que implicou um investimento de 75 milhões de euros no último verão, vindo do Manchester City, tem mostrado que valeu a pena o investimento e leva já 22 golos.

A equipa de Simeone chegou ao empate, confirmando o bom momento de forma, com um golo fascinante de Julián Álvarez. O argentino rematou colocado, da quina da área, sem qualquer chance para Thibaut Courtois. É um golo para ver e rever.

O jogo começou de feição para os "merengues", especialistas na prova. Valverde lançou Rodrygo pelo corredor direito e o brasileiro fez o resto. Mais rápido do que todos, veio puxando para dentro até tirar um remate colocado.

Os "gunners" golearam o PSV Eindhoven, por 7-1. Co(...)

No entanto, o histórico recente tende a provar que a Champions é uma prova de sorte e felicidade para o Real Madrid. Aos 55 minutos, uma grande jogada de ligação coletiva terminou nos pés de Brahim Díaz, que fintou o adversário e rematou junto ao poste. Também um grande golo do marroquino.

Os "merengues" levam a vantagem no marcador, a eliminatória fica em aberto para o jogo na próxima semana. O Real Madrid é o atual detentor do troféu e tem um registo demolidor com seis troféus conquistados nas últimas 11 edições.

Todos os resultados da noite de Champions

Club Brugge 1-3 Aston Villa

Dortmund 1-1 Lille

PSV 1-7 Arsenal

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid