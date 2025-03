Liga dos Campeões. João Neves acredita que PSG é melhor “como equipa” do que o Liverpool

O português João Neves considera que o Paris Saint-Germain é melhor “como equipa” do que o Liverpool, antes de as duas equipas se defrontarem na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

“Têm grandes jogadores e acredito que a melhor forma de os defender é ter a bola e conservá-la. Vamos transportar muito a bola e correr muito. Acredito que como equipa somos melhores [do que o Liverpool]”, disse o médio português.

João Neves, que se mudou esta temporada para o PSG, proveniente do Benfica, disse que a equipa francesa melhorou bastante desde as derrotas com o Arsenal e com Bayern Munique, nas primeiras jornadas da fase de liga da Champions, realçando que agora marca mais golos.

“Há quatro meses que não perdemos, estamos numa boa dinâmica e cheios de confiança”, assegurou o internacional português, que lembrou que a equipa tem “de evitar sofrer golos cedo”, considerando que a intensidade será decisiva neste encontro.

O campeão francês e líder da Liga gaulesa recebe na quarta-feira o Liverpool, primeiro da Premier League, num encontro marcado para as 20h00 e que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.