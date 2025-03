Pode o Arsenal vencer a Liga dos Campeões?

O Arsenal foi até aos Países Baixos golear o PSV Eindhoven, por 7-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, uma exibição dominante contra uma equipa que tinha eliminado a Juventus no "play-off" e que desperta a questão: podem os "gunners" vencer o troféu?

Num jogo de grande eficácia, a equipa de Arteta marcou três na primeira meia hora, arrumando praticamente com o jogo.

Timber abriu o marcador aos 18 minutos e o jovem Nwaneri (17 anos) fez o segundo, três minutos depois, numa jogada de combinação entre os dois adolescentes do Arsenal, com a assistência de Lewis-Skelly (18 anos).

O novo "ponta de lança" - médio de raiz adaptado à posição - Mikel Merino fez o terceiro à passagem da meia hora. O PSV até teve algumas oportunidade e reduziu aos 43 minutos, de penálti, por Noa Lang.

O PSV Eindhoven, apesar de ter arrumado com a Juventus e ter estado em bom nível na fase de liga com uma vitória frente ao Liverpool como principal cartão de visita, terá perdido todos os objetivos internos nos últimos sete dias. Duas derrotas consecutivas contra os Go Ahead Eaglers eliminaram a equipa da Taça e deixaram fugir o Ajax na frente da Eredivisie, com agora oito pontos de vantagem.

A entrada para o segundo tempo pode ter sido um indicador da fragilidade atual do PSV. E também da ambição do Arsenal.

Odegaard fez o quarto aos 47 minutos e no lance imediatamente seguinte, Calafiori e Trossard combinaram pela esquerda para o quinto golo, que foi marcado com um remate picado do belga.

Já com novas unidades em campo, poupando alguns dos mais desgastados já a pensar no confronto do próximo fim-de-semana contra o Manchester United de Ruben Amorim, ainda houve tempo para mais uns quantos. Odegaard bisou aos 73 e assistiu Calafiori de trivela para o sétimo, aos 85 minutos.

Com a eliminatória totalmente controlada e o título inglês bem distante, poderá o Arsenal apostar todas as fichas numa campanha europeia memorável?

O sorteio não foi simpático para quem acredite que a resposta é sim. Seguindo em frente, o Arsenal medirá forças com Real Madrid ou Atlético nos quartos de final. Chegando às "meias", o adversário será Brugge Aston Villa, Liverpool ou Paris Saint-Germain.

Todos os resultados da noite de Champions

Club Brugge 1-3 Aston Villa

Dortmund 1-1 Lille

PSV 1-7 Arsenal

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid