Cinco golos em seis jogos. Beto nomeado para melhor jogador do mês da Premier League

O avançado português Beto, do Everton, foi nomeado para melhor jogador do mês da Premier League.

O ponta-de-lança de 27 anos, que optou por representar a seleção da Guiné-Bissau, marcou cinco golos em seis jogos durante o mês de fevereiro, o seu mês mais produtivo desde que chegou aos "toffees" na temporada passada.

Beto tinha três golos até ao início do mês, mas tem vindo a crescer de rendimento com David Moyes no comando técnico. Bisou contra o Leicester e voltou a marcar contra Liverpool, Crystal Palace e Manchester United.

O avançado custou 25 milhões de euros depois de ter estado duas épocas em destaque na Serie A pela Udinese. Antes, jogou no Portimonense, Olímpico do Montijo e Tires, onde foi formado.

O prémio, votado por adeptos, será disputado entre Beto, Matheus Cunha (Wolverhampton), Mohamed Salah (Liverpool), Djed Spence (Spurs), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) e Yankuba Minteh (Brighton).