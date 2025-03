Flick. “Tivemos um grande guarda-redes hoje”

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, comentou a partida contra o Benfica no estádio da Luz.

O jogo

“Estamos felizes com o 1-0, mas estou orgulhoso da equipa. Depois do minuto 22, ficámos com menos um jogador e defendemos bem. É bom ver que toda a gente deu 100% a defender. O Benfica tornou o jogo complicado, mas também tivemos um grande guarda-redes hoje.”

A expulsão

“O árbitro decidiu, o VAR também. Se acharam que é cartão vermelho então e cartão vermelho. Penso que, antes, houve falta sobre o De Jong, no meio-campo. Mas temos de aceitar e estamos contentos por termos conseguido a vitória”

A segunda mão

“Estamos numa boa situação, mas ainda temos de jogar a segunda mão. O Benfica é uma boa equipa, é a melhor equipa nas transições da UEFA Champions League e temos de tratar disso.”

O Barcelona venceu o Benfica, por 1-0, com golo de Raphinha, no estádio da Luz para a Champions.