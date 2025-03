Troféu mais estranho da história? River Plate e Talleres defrontam-se numa espécie de Supertaça

River Plate e Talleres defrontam-se, esta quarta-feira, na final da Supertaça Intercontinental, um novo troféu que de internacional tem pouco, uma vez que é disputado apenas por clubes argentinos.

O jogo vai realizar-se no arranque da temporada, mas as duas equipas apuraram-se por feitos de 2023: o River por ter vencido o Trofeo de Campeones desse ano e o Talleres por ter sido segundo classificado da tabela anual do campeonato, uma vez que o campeão era também o River Plate.

A competição é o terceiro troféu no futebol argentino que se aproxima do formato de uma Supertaça normal: existe também a Supercopa Argentina (vencedor do campeonato contra o vencedor da Taça) e o Trofeo de Campeones (vencedor do campeonato defronta o vencedor da Taça da Liga).



A Supertaça Intercontinental, disputada pela primeira vez esta quarta-feira, foi adiada durante toda a época passada por conflitos de agenda. Era suposto ter sido disputada em Mendoza, na Argentina, mas acabará por se jogar para lá das fronteiras nacionais, em Assunção, no Paraguai.

O torneio pode ser um primeiro troféu para o lendário treinador Marcelo Gallardo nesta segunda passagem pelo clube.

O técnico, que orientou o clube entre 2014 e 2022, venceu duas Libertadores com o River Plate, três Recopas Sul-Americanas, uma Copa Sul-Americana, foi uma vez campeão e venceu outros seis troféus internos.

Para o Talleres pode ser o primeiro troféu principal para o clube este século, depois de ter ficado perto em várias ocasiões: foi finalista vencido da Taça em 2021 e 2022 e foi segundo classificado do campeonato em 2023 e 2024.