Dani Alves enfrenta processo no TAS por violação de contrato

O Pumas, antigo clube de Dani Alves, processou o ex-jogador por violação do contrato, de acordo com informações avançadas pela ESPN Brasil.

O antigo lateral enfrentará novamente a Justiça, menos de um ano depois de ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão, por agressão sexual. Foi sentenciado em fevereiro de 2023, mas está em liberdade condicional (de forma provisória) desde março de 2024. Agora, encontra-se de novo envolvido num litígio judicial.

O processo está a ser movido pelo Pumas, clube do México onde o antigo internacional brasileiro jogou entre 2022 e 2023. O clube mexicano terminou contrato com Daniel Alves, em 2023, por justa causa, devido ao processo judicial que o ex-jogador enfrentava.

O Pumas avançou com uma queixa formal no Tribunal Arbitral do Desporto. Os detalhes da disputa ainda não foram revelados, porém, o clube alega incumprimento de algumas cláusulas do contrato que unia as duas partes.

Segundo a ESPN do México, a audiência entre Pumas e Daniel Alves está marcada para o dia 25 de março.