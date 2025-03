Federação inglesa quer suspensão vitalícia do futebol para Lucas Paquetá

Lucas Paquetá enfrenta uma possível suspensão vitalícia do futebol, devido a alegado envolvimento em apostas desportivas, em que conseguiria beneficiar amigos e familiares ao forçar sanções disciplinares.

Segundo a estação britânica Sky Sports, o objetivo da Federação Inglesa de Futebol (FA) é que o jogador do West Ham seja punido, podendo mesmo seguir com o pedido de suspensão vitalícia. O julgamento do médio brasileiro terá início em março, com uma duração de aproximadamente três semanas.

Em comunicado oficial, em maio de 2024, a FA anunciou que Paquetá estava acusado de violação de regras de conduta em quatro partidas da Premier League: contra Leicester City, em novembro de 2022; Aston Villa, em março de 2023; Leeds United, em maio de 2023; e Bournemouth, em agosto de 2024.

O internacional brasileiro levou cartão amarelo nos quatro confrontos. Em causa, está a tentativa de "influenciar a progressão, conduta ou qualquer outro aspeto" das partidas, ou seja, está acusado de receber cartões amarelos de forma deliberada.

Paquetá nega o envolvimento nas irregularidades de que é acusado.



O caso veio a público numa altura em que o médio estava perto de rumar ao Manchester City, transferência que não se concretizou.