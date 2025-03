"Punição claramente muito severa". Dono do Lyon solidariza-se com Paulo Fonseca

O acionista maioritário do Lyon, o empresário norte-americano John Textor, considera que a suspensão de nove meses a Paulo Fonseca "é, claramente, muito severa" e solidariza-se com o treinador português.

"Feliz aniversário, Paulo! Estou contigo hoje e sempre. Cometeste um erro... as tuas desculpas foram sinceras... e a tua punição é, claramente, muito severa. És o homem certo para o OL [Olympique Lyonnais] e vamos continuar. Vamos, OL!", escreveu John Textor na quarta-feira, dia de aniversário de Paulo Fonseca.

A decisão do Comité Disciplinar da Liga francesa em punir o treinador português por largo tempo, com uma suspensão até 30 de novembro por intimidar o árbitro no jogo entre Lyon e Brest, foi conhecida na quarta-feira.