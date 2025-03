​Polémica em Itália com Sérgio Conceição e ex-assessor

Uma mensagem de alegado descontentamento que vazou para a comunicação social deu início a uma polémica italiana, que envolve o treinador português Sérgio Conceição, atualmente ao serviço do AC Milan.



A “bomba” rebentou” na quinta-feira, quando Francisco Empis, assessor de Conceição até agora, fez chegar a mensagem à imprensa, a constatar o alegado descontentamento do técnico com os índices físicos da equipa, com a estrutura e com o facto de nunca ter sido apresentado ao dono do AC Milan.

Francisco Empis demitiu-se na sequência do caso e Sérgio Conceição ameaça agora levar o assessor a tribunal.

"Lamento esta situação, não entendo o porquê, mas quero perceber o que se pode fazer em termos legais", disse esta sexta-feira Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

O treinador questiona os motivos que levaram Francisco Empis a enviar a mensagem à comunicação social e garante que está “feliz com o trabalho desenvolvido”.

"Não entendo por que razão meu antigo colaborador fez isto, se por maldade ou porque foi pago por alguém. Um jornalista ligou-me ontem e mostrou-me essa mensagem. Lamento por todos os que trabalham no Milan”, declarou o antigo treinador do FC Porto.

“Não saí do FC Porto da melhor maneira, mas até hoje nunca falei sobre isso, certo? Imaginem falar agora de coisas tão delicadas como as que este senhor diz. No tribunal responderá pelo que fez e por quem foi pago", declarou Sérgio Conceição.

Após a polémica, Francisco Empi anunciou que deixou de trabalhar com o treinador do AC Milan e que nenhum dos pontos da mensagem polémica foi validado por Sérgio Conceição.