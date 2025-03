Árbitro francês dirige o Barcelona - Benfica

O árbitro francês François Letexier vai dirigir o jogo de terça-feira entre Barcelona e Benfica, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, informou este domingo a UEFA.

Letexier, de 35 anos, internacional desde 2017, terá como assistentes em Barcelona os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto a função de videoárbitro (VAR) será desempenhada pelo também francês Jérôme Brisard.

O árbitro gaulês dirigiu a receção do Benfica ao Standard Liège na época 2020/21, em jogo da fase de grupos da Liga Europa, que o Benfica ganhou por 3-0, e, já na atual temporada, arbitrou o Roma-FC Porto, da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da mesma prova, no qual os portuenses perderam por 3-2 e foram eliminados.

A equipa espanhola, que venceu por 1-0 no Estádio da Luz, na quarta-feira, recebe o Benfica na terça-feira, em Montjuïc, devido às obras em Camp Nou, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da mais importante prova europeia de clubes, com início às 17h45.