Real Madrid vence e ultrapassa Atlético Madrid

O Real Madrid bateu em casa o Rayo Vallecano, por 2-1, e subiu ao segundo posto da Liga espanhola, com os mesmos pontos do líder FC Barcelona, que viu o seu jogo de sábado adiado.

No estádio Santiago Bernabéu, os três golos surgiram na primeira parte da partida de 27.ª jornada, o primeiro pelo francês Kylian Mbappé, aos 30 minutos, e, apenas quatro minutos depois, o brasileiro Vinicius Júnior dilatou a contagem, com Pedro Diaz a reduzir a desvantagem aos 45+2.

Com a vitória, os merengues passam a somar 57 pontos, tal como o FC Barcelona, que não disputou no sábado a partida frente ao Osasuna, devido à morte do médico dos catalães, que aguardam na terça-feira o Benfica para o jogo decisivo dos oitavos da Liga dos Campeões, para o qual os espanhóis partem com a vantagem da vitória de 1-0 obtida na Luz na semana passada.

E ultrapassaram o Atlético de Madrid, que escorregou fora com o Getafe, perdendo por 2-1, num encontro que só 'aqueceu' na reta final da segunda parte, quando o avançado norueguês Alexander Sorloth adiantou os 'colchoneros', aos 75, de penálti.

Mas a expulsão do seu colega Ángel Correa, aos 88, foi decisiva para a reviravolta inesperada dos anfitriões.

No mesmo minuto em que o Getafe se viu em superioridade numérica, o médio uruguaio Mauro Arambarri restabeleceu a igualdade no marcador (1-1), e, já nos descontos, aos 90+2, o mesmo protagonista fez o segundo golo para a formação da casa, que garantiu a vitória do Getafe (11.º classificado com 33 pontos).

O Atlético de Madrid segue no segundo posto da La Liga, com 56 pontos, menos um do que FC Barcelona e Real Madrid.

E o próximo jogo dos comandados de Diego Simeone é mesmo contra o Real Madrid, na segunda mão dos oitavos de final da Champions, agendada para quarta-feira, e com os homens de Carlo Ancelotti em vantagem, após a vitória por 2-1 no primeiro confronto.