Céu de Pireu pintado a vermelho. Olympiacos festeja centenário com fogo de artifício

O centro dos festejos foi na cidade de Pireu, mas a Acrópole de Atenas também foi palco para a festa dos adeptos vermelhos e brancos. Um drone captou o momento de celebração de um século do clube da Grécia.

Milhares de adeptos do clube saíram às ruas de Faliro, Pireu e Atenas e cantaram músicas, lançaram tochas de fumo e iluminaram os céus da cidade com fogo de artifício em tons de vermelho.

O Olympiacos FC faz, esta segunda-feira, 100 anos. Os adeptos iniciaram os festejos com a cidade de Pireu a "pegar fogo".

Esta segunda-feira, a festa continua e, às 19h25 (o clube surgiu em 1925), um espetáculo de drones iluminará os céus de Pireu. Durante 15 minutos, será visível para toda a cidade de Atenas. O Teatro Municipal da cidade também será iluminado com as cores do clube.

Além disto, o Olympiacos, em colaboração com uma produtora britânica, criou um documentário que mostra os melhores momentos do clube, de forma a consolidar o seu legado na história do futebol.

As celebrações, a decorrer desde sábado (dia 8), vão além do dia de aniversário. O Olympiacos quer preservar e honrar a história de 100 anos com a inauguração de um novo museu do clube em junho.

O Olympiacos é o clube com maior sucesso na história do futebol grego. Já venceu 47 campeonatos nacionais, 28 taças e quatro supertaças, recordista em todos. A nível internacional, é o único clube grego a vencer uma competição europeia, a Liga Conferência em 2023. O seu maior rival é o Panathinaikos, equipa comandada pelo treinador português Rui Vitória.

No plantel desta época, o clube grego conta com vários jogadores portugueses. Na defesa, Costinha e David Carmo. No meio campo, Chiquinho e André Horta, respetivamente. Na linha da frente, o avançado Gelson Martins, que em 20 jogos esta temporada, soma seis golos e oito assistências.