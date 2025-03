Adeus, Old Trafford. Manchester United anuncia construção de novo estádio

O Manchester United anunciou, esta terça-feira, a construção de um novo estádio junto a Old Trafford. A nova casa dos "red devils" terá capacidade para 100 mil espectadores, mais que qualquer outro estádio no Reino Unido, e terá um custo de até 2,4 mil milhões de euros.

"Hoje marca o início de uma viagem incrivelmente entusiasmante, até termos o que será o melhor estádio de futebol do mundo, no centro de uma Old Trafford [a área] regenerada", assinala o dono do Manchester United, o milionário Jim Ratcliffe.

O destino do estádio atual é incerto. A imprensa inglesa chegou a conjeturar que o atual Old Trafford passaria a ser a casa da equipa feminina do Manchester United, contudo, não foi feito qualquer anúncio concreto.

"O nosso estádio atual serviu-nos de forma brilhante durante os últimos 115 anos, mas foi ultrapassado pelas melhores arenas desportivas do mundo. Ao construir junto ao estádio existente, conseguiremos preservar a essência de Old Trafford, construindo um estádio de ponta que transforma a experiência dos adeptos, a meros passos da nossa casa histórica", explicou Ratcliffe.

O novo estádio será coberto por uma manta gigante que colherá energia e água da chuva, e que abrigará uma praça pública. Será um "distrito sustentável, completamente pedonal e servido por transportes públicos".

Apesar de ser o maior estádio de clubes do Reino Unido, com capacidade para 74 mil espectadores, Old Trafford, que abriu as portas em 1910, já não é alvo de trabalhos ou remodelações desde maio de 2006. Nos últimos tempos, têm sido expostos vários problemas estruturais, como a aparição de roedores ou a incapacidade da cobertura de proteger os adeptos da chuva.

Agora, Jim Ratcliffe quer construir o "Wembley do Norte" de Inglaterra.