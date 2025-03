Manchester United “gostava de inaugurar o novo estádio com Ruben Amorim como treinador”

O diretor executivo do Manchester United, Omar Berrada, diz que gostava de inaugurar o novo estádio com Ruben Amorim como treinador”.

Em declarações ao “The Athletic”, Berrada também falou de futebol e do que está previsto sob a batuta de Amorim.

“Penso que é mais arriscado quando se tem um treinador que não tem uma ideia clara de como quer jogar e com o Ruben não vemos esse risco. No que diz respeito à nossa estratégia de recrutamento, e sem fazer grandes comentários, a ideia que temos é conseguir trazer jogadores versáteis que se adaptem a vários sistemas”, referiu.

O dirigente dos “red devils” acrescentou: “E Ruben já o disse, não se trata da formação tática 3-4-3, trata-se de uma ideia, de um conceito. Ele quer ver a equipa a jogar mais na frente, com mais posse de bola, com um estilo de futebol ofensivo. Para isso, são necessários jogadores que possam jogar em várias posições e que se adaptem a essa visão que o Ruben tem. E é isso que vamos tentar fazer nos próximos anos no nosso recrutamento”.

O técnico português tem contrato até 2027, mas o novo estádio está previsto apenas para 2031.

A nova casa do United deve custar 2,3 mil milhões de euros e ter 100 mil lugares.