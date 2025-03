Clubes brasileiros exigem medidas mais duras contra racismo nos campos de futebol

Os clubes brasileiros escreveram à FIFA e à CONMEBOL para exigir ações contra o racismo em estádios de futebol da América do Sul.

A carta, a que o “The Athletic” teve acesso, foi escrita após o incidente com o jovem brasileiro Luighi, do Palmeiras, contra o Cerro Porteno, num jogo de Sub20.

Foram ouvidos sons e vistos gestos de macaco durante a partida.

“Os clubes brasileiros reiteram a necessidade de serem tomadas imediatamente novas medidas de combate ao racismo”, lê-se na carta.

O Cerro Porteno foi multado em 50 mil dólares pela Conmebol e alguns dos adeptos envolvidos foram banidos dos restantes jogos do torneio.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, considerou “absurdo” este castigo e a CBF recorreu, exigindo castigos mais severos.