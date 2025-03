Pellegrini. “Precisamos de um Betis com personalidade”

O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, afirma que os espanhóis têm de jogar com “personalidade desde o primeiro minuto” para derrotar o Vitória de Guimarães, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência de futebol.

O chileno, de 71 anos, rejeitou qualquer surpresa com a exibição dos vimaranenses em Sevilha, na primeira mão da eliminatória (2–2), com “processos de jogo bem mecanizados” e bons jogadores, mas prometeu que a sua equipa vai “lutar até ao fim” pelo apuramento para os quartos de final, fase que os ‘verdiblancos’ atingiram uma vez em provas da UEFA, na edição 1977/78 da extinta Taça das Taças.

“Já tinha visto muitos encontros do Vitória. Teve uma mudança técnica, mas tem processos de jogo que vão fazer com que este jogo seja tão difícil como o de Sevilha. Precisamos de um Betis com personalidade desde o primeiro minuto. Vamos lutar até ao fim para nos mantermos nesta competição”, disse, na antevisão ao desafio marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques.

Eliminado nos oitavos de final da Liga Europa em 2021/22 e em 2022/23 e no play-off da Liga Conferência anterior, pelos croatas do Dínamo de Zagreb, o Betis encara o jogo de Guimarães com “vontade e confiança”, à espera de um Vitória a pressionar ainda mais, o que vai exigir concentração defensiva, acrescentou o técnico.

O antigo treinador do Real Madrid e do Manchester City considerou ainda que o Vitória de Guimarães é uma das “boas equipas” da I Liga portuguesa, um campeonato com equipas que, por norma, chegam “a fases avançadas das competições europeias”.

Utilizado nos últimos 27 minutos da primeira mão, depois de uma lesão que o afastou dos relvados em janeiro e em fevereiro, o médio Pablo Fornals disse estar “muito bem mentalmente”, pronto para “ajudar a equipa dentro de campo” num encontro decisivo.

“Se não ganharmos amanhã (quinta-feira), não há mais competições europeias até ao ano que vem. É uma competição importante para todos”, assumiu.

Vencedor da edição 2022/23 da Liga Conferência pelos ingleses do West Ham, o jogador de 29 anos realçou que o plantel sevilhano está repleto de jogadores com experiência internacional e com “um estado anímico muito bom” para um jogo em que espera lotação esgotada, com “muito apoio” a ambas as equipas.

“Fiquei surpreendido com o apoio ao Vitória de Guimarães em Sevilha. Em sua casa, com a transcendência do encontro, esperamos um estádio cheio, também com muitos ‘beticos’ [estima-se 1.700] que nos vêm apoiar. Que seja uma bonita noite de futebol”, disse o médio que jogou com o vitoriano Mikel Villanueva no Málaga, na época 2016/17.

O Betis defronta o Vitória de Guimarães às 20h00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, com arbitragem de Serdar Gözübüyük, dos Países Baixos.