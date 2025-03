Ruben Amorim admite que ninguém tem estado bem

O treinador português Ruben Amorim admite, em comentário às críticas do coproprietário Jim Ratcliffe, que os futebolistas do Manchester United, mas também ele próprio, não têm "estado à altura".

"Eu e todos os jogadores, não estamos à altura nesta época", reconheceu Amorim, em reação às críticas feitas por Ratcliffe na terça-feira a vários elementos do plantel dos “red devils”.

O bilionário britânico, que tem vindo a fazer cortes drásticos no orçamento do clube, atribuiu, indiretamente, a responsabilidade dos fracos desempenhos a vários futebolistas contratados no passado, dando como exemplo Rasmus Hojlund, André Onana e Casemiro, bem como Jadon Sancho e Antony, atualmente emprestados a Chelsea e Betis, respetivamente.

"Alguns não são suficientemente bons e outros são, provavelmente, pagos em demasia, mas vai levar tempo para que possamos formar a equipa pela qual seremos plenamente responsáveis e pela qual deveremos prestar contas", disse o proprietário em entrevista à BBC.

O treinador português, que foi contratado em novembro, deixando o Sporting, para substituir o despedido Erik ten Hag, acabou por ser questionado em relação às palavras de Ratcliffe, na conferência de antevisão do jogo da Liga Europa com a Real Sociedad.

Amorim estendeu as críticas a ele próprio e a todo o plantel, em relação a não estar à altura, mas mostrou-se otimista.

"Podemos sempre mudar isso, e estou-me a incluir em relação ao rendimento abaixo daquilo que é possível. Falamos de jogadores como o Casemiro, que ganharam tudo, e nós sabemos que esse tipo de jogadores pode jogar muito melhor e é nisso que nos temos de concentrar", adiantou.

O Manchester United ocupa o 14.º lugar no campeonato, com apenas nove vitórias, mais sete empates e 12 derrotas, em 28 jogos, e recebe na quinta-feira a Real Sociedad na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, após um empate a 1-1 em Espanha.

A equipa, que abriu a época com uma derrota na Supertaça, também já foi afastada da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga inglesa, que tem no fim de semana a sua final, entre Liverpool e Newcastle.