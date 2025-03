FIFA alerta para discrepâncias salariais no futebol feminino

O salário médio anual de uma jogadora de profissional é de 10.900 dólares (9.964 euros, à taxa de conversão atual), um número distorcido por alguns clubes, de acordo com o relatório anual da FIFA sobre o futebol feminino.

Entre as equipas que a FIFA designou como de Escalão 1, que inclui 41 clubes de 16 países, o salário médio ronda os 24.030 dólares (21.968 euros). Contudo, 16 desses clubes pagam um salário bruto médio superior a 50 mil dólares (45.710 euros), de acordo com o relatório intitulado “Setting the Pace, FIFA Benchmarking Report on Women's Football”, divulgado na segunda-feira.

O maior salário é, aproximadamente, 120 mil dólares (109.704 euros). No entanto, nos Escalões 2 e 3, o salário médio bruto ronda os 4.361 e 2.805 dólares (3.986 e 2.565 euros), respetivamente.

“Há necessidade de as jogadoras de um determinado nível ganharem o suficiente apenas por jogarem, para não dependerem de fontes secundárias de rendimento e de forma a que possam dedicar o tempo que um nível mais elevado requer”, pode ler-se no relatório.

Os clubes de Escalão 1 são os que têm contratos mais longos com as jogadoras, geralmente entre um e três anos. Os salários são mais elevados para os contratos de dois a três anos. Já as equipas do Escalão 3 são as que têm maior probabilidade de oferecer contratos inferiores a três meses.

“Um contrato mais longo permite que as jogadoras se comprometam com um clube e um local, dando-lhes maior estabilidade, para que se possam concentrar nas suas carreiras futebolísticas”, afirma a FIFA.

No relatório, a assistência aos jogos também é visto como uma preocupação.

Na época passada, o Arsenal recebeu o Manchester United no Estádio Emirates perante 60.160 adeptos, um recorde da Liga inglesa. As equipas do Escalão 1 tiveram assistência, em média, de 1.713 adeptos. Nos Escalões 2 e 3, a média foi 480 e 380 adeptos, respetivamente.

Esta época, o Arsenal anunciou que o Emirates, onde joga também a equipa masculina, seria a principal casa da equipa feminina. As inglesas são a exceção entre um lote já de si reduzido, 23%, de clubes que disputaram alguns jogos num estádio diferente do seu terreno habitual.

O relatório refere, ainda, que, “para os clubes de Escalão 1, a assistência média no outro estádio foi normalmente o dobro da do estádio habitual, indicando que o desporto tem a capacidade de atrair audiências maiores em certas ocasiões”.