Josh Cavallo denuncia ameaças de morte desde que assumiu homossexualidade

Josh Cavallo, que foi o primeiro futebolista profissional masculino no ativo a assumir-se como homossexual, em 2021, denuncia ameaças de morte e lamenta a falta de aceitação da homossexualidade no futebol.

O jogador do Adelaide United revelou, em conversa no podcast "FIFPRO's Footballers Unfiltered", que, desde então, recebe múltiplas ameaças de morte diariamente.

"Ser um jogador assumidamente homossexual no futebol cria um ambiente muito tóxico. Nem toda a gente conseguiria lidar com isso e seguir em frente", afirmou o jogador australiano, de 25 anos.

O médio sublinhou, ainda, que a discriminação existente gera receio e hesitação em muitos jogadores antes de se assumirem: "As pessoas pensam duas vezes antes de tomar essa decisão. Isto traz uma carga de negatividade que pode afetar a longo prazo."

"É difícil dizer a alguém 'assume-te, sê tu mesmo' quando isso traz consigo uma montanha de problemas. Muitas pessoas não têm noção do impacto que isso tem", confidenciou Cavallo.

O médio diz não se arrepender de ter assumido a sua orientação sexual aos 21 anos, apesar dos consequências: "Estava cansado de me esconder e de não poder ser quem realmente sou. Questionei-me sobre o motivo de ninguém no futebol se ter assumido enquanto continuava a jogar ao mais alto nível. Mas, olhando para trás, percebo todo o negativismo e os obstáculos que surgem."

Josh Cavallo foi o primeiro jogador profissional no ativo, no futebol masculino a assumir-se como homossexual, em outubro de 2021. Depois dele, em 2022, também Jake Daniels o fez. O jogador do Blackpool, atualmente emprestado ao Warrington Rylands 1906, da sétima divisão inglesa, foi o único futebolista profissional do Reino Unido a assumir a homossexualidade.

Em fevereiro de 2023, o médio internacional checo Jakub Jankto também se assumiu. O jogador, de 28 anos, representa o Cagliari, da Serie A, de Itália, mas ainda não somou qualquer minuto esta época.