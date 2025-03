Bétis lança camisola inspirada na série de anime "Naruto"

O Real Bétis reforça o seu compromisso com o Japão, ao lançar uma camisola especial em honra de Naruto Uzumaki, popular personagem de manga e anime criada nos anos 90 por Masashi Kishimoto.

Naruto aparece na frente e nas costas da camisola, enquanto a manga apresenta o emblema da personagem, com o logótipo da série "Naruto Shippuden" localizado na parte superior das costas da camisola.

Em colaboração com a Hummel, o clube lançou esta camisola de edição limitada. O objetivo é homenagear a cultura japonesa e uma das personagens mais emblemáticas do universo de manga e anime.

Este lançamento especial assinala a segunda semana do Bétis em Tóquio, uma parte da estratégia de expansão internacional do clube na capital japonesa.

Na sequência do acordo do Bétis com a empresa japonesa detentora dos seus direitos, a venda está limitada aos países da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça.

O novo equipamento de edição limitada tem disponível 845 unidades e será vendido através da loja online do Bétis e nas lojas físicas do Estádio Benito Villamarín, entre outros postos de comércio.