Final da Champions de 2026/27 joga-se na casa do Atlético Madrid

O Estádio Metropolitano, palco do Atlético de Madrid, receberá a final da Liga dos Campeões de futebol pela segunda vez na época 2026/27, anunciou o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Este ano, a Espanha tem a final da Liga Europa em San Mames e garantimos também a final da Liga dos Campeões em 2027 no Metropolitano de Madrid", disse Rafael Louzán, sem revelar mais detalhes sobre uma decisão que ainda não foi comunicada pela UEFA.

O dirigente falava aos jornalistas durante a sua visita às obras de ampliação do Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, sede da próxima final da Taça do Rei, em 26 de abril, e um dos recintos propostos por Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial2030.

Com capacidade para 67.000 espetadores, o Metropolitano concorria com o Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela realização da final da Liga dos Campeões, após sediar a vitória do Liverpool sobre o Tottenham (2-0), em 2018/19, numa decisão entre clubes ingleses.

Em outubro de 2024, a UEFA decidiu não atribuir a final de 5 de junho de 2027 ao San Siro, em Milão, tendo em conta as reformas previstas nesse estádio italiano, reabrindo o processo de licitação e agendando uma comunicação formal em maio ou junho de 2025.

Além de ter revelado o palco da final da edição 2026/27 da Liga dos Campeões, Rafael Louzán desejou que uma das próximas decisões de provas europeias seja realizada no Olímpico de La Cartuja, que se tornará o terceiro maior recinto espanhol, atrás dos de FC Barcelona e Real Madrid, ao crescer dos atuais 60.000 para os 72.000 lugares sentados.

"Já estive por duas ou três vezes com Aleksander Ceferin [presidente da UEFA] e vamos levantar a possibilidade de Sevilha acolher uma final, porque temos o recinto, a cidade e uma infraestrutura hoteleira fantástica para acolher um evento dessa natureza", afiançou.

Espanha já acolheu o jogo decisivo da principal competição europeia de clubes por oito vezes - quatro no Santiago Bernabéu (1956/57, 1968/69, 1979/80 e 2009/10) e outra no Metropolitano (2018/19), ambos em Madrid, duas no Camp Nou (1988/89 e 1998/99), em Barcelona, e uma no Ramón Sánchez Pizjuán (1985/86), em Sevilha -, sendo que esta temporada vai albergar a final da Liga Europa em 21 de maio no San Mamés, em Bilbau.