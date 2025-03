Guarda-redes volta a jogar pelo Bayern de Munique após diagnóstico de tumor

A guarda-redes alemã Maria-Luisa "Mala" Grohs jogou pela equipa principal do Bayern de Munique, na terça-feira, pela primeira vez desde novembro de 2024, após ter sido diagnosticada com um tumor maligno, que a afastou do futebol por alguns meses.

Na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, a guardiã, de 23 anos, foi titular e jogou os 90 minutos. Fez sete defesas, inclusive a uma grande penalidade da norte-americana Lindsey Horan, mas não impediu a vitória das francesas do Lyon, por 0-2.

“Foi especial. Estou muito feliz e orgulhosa pela forma como lidei com os últimos meses. No fim das contas, precisamos de aprender tudo de novo e foi emocionante. Eu estava ansiosa por este dia”, admitiu Grohs, em declarações à estação televisiva DAZN.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A guarda-redes soube que tinha um tumor em outubro e tornou esse diagnóstico público no mês seguinte. Para se dedicar aos tratamentos, interrompeu a carreira por tempo indeterminado. O último jogo que fez antes de parar foi diante do Valerenga, na Liga dos Campeões, a 12 de novembro. Voltou aos treinos do Bayern no início de 2025.

Durante esse período, num gesto de total apoio, o clube bávaro antecipou a renovação contratual até 2026. Grohs foi operada antes da viragem do ano civil e regressou à competição em fevereiro, pela equipa B.

A guarda-redes está vinculada ao Bayern desde 2019/20 e já conquistou três campeonatos e uma Supertaça. Contudo, ainda não se estreou pela seleção alemã.

Os golos de Tabitha Chawinga e Melchie Dumornay deixaram o Bayern em desvantagem para a visita ao oito vezes campeão europeu Lyon a 26 de março, na segunda mão dos quartos de final da Champions. A final será no dia 24 de maio, no Estádio de José Alvalade.