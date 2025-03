Kasper Schmeichel. “É especial” jogar contra Portugal

O guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel admite que é "especial" defrontar Portugal, país onde viveu dois anos e iniciou a carreira de futebolista, e falou sobre a sua ligação a Cristiano Ronaldo, capitão da equipa das quinas.

"Lembro-me que, quando o meu pai estava no Sporting, falava-se de alguém das camadas jovens, de um jogador especial. Era o Cristiano Ronaldo. Já joguei contra ele algumas vezes. Chegámos a viver na mesma cidade e os nossos filhos estudaram juntos. É uma pessoa simpática, aberta e amigável. Um dos melhores jogadores de futebol que já existiu. Tenho uma boa relação com ele, mas espero amanhã [quinta-feira] não ter", afirmou Kasper Schmeichel.

O guardião de 38 anos falava aos jornalistas no centro de estágios da Dinamarca, em Helsingor (a cerca de 50 quilómetros de Copenhaga), na conferência de antevisão do encontro entre escandinavos e Portugal, da primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

Kasper viveu em Portugal entre 1999 e 2001, altura em que o pai, Peter Schmeichel, defendeu as cores do Sporting, e foi em solo luso que iniciou a carreira, nas camadas jovens do Estoril.

"É especial quando se joga contra um país onde se viveu. Portugal será sempre especial para mim e para a minha família. Foi o início da minha carreira futebolística e foi um bom momento na vida. Foi onde tive a primeira experiência de estar em equipa", recordou o agora guardião do Celtic, da Escócia.

Sobre a partida de quinta-feira, Schmeichel considerou que a Dinamarca tem de jogar "de forma agressiva e sem medo" para poder lutar pelo apuramento para a 'final four' da Liga das Nações.

"Vamos estar rodeados em campo de jogadores de classe mundial. Sabemos isso. Por isso, o mais importante será o nosso coletivo e aquilo que podemos fazer como equipa. Esse é o nosso forte. Se formos agressivos e jogarmos sem medo, teremos boas hipóteses de vencer", disse Kasper, que frente a Portugal vai ser o capitão da Dinamarca, devido à ausência do médio Pierre-Emile Hojbjerg, lesionado.

O Dinamarca - Portugal está agendado para quinta-feira, às 19h45, no Estádio Parken, em Copenhaga, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.