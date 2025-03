O avançado Danny Namaso estreou-se pela seleção dos Camarões no empate 0-0 contra Eswatini, antiga Suazilândia, na partida de qualificação para o Mundial 2026.

O jogador do FC Porto entrou na segunda parte.

Apesar do empate, os Camarões estão em primeiro lugar no grupo D com nove pontos. Já Eswatini somou o primeiro ponto.