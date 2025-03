Dinamarca. “Podíamos ter vencido por mais”

O selecionador da Dinamarca, Brian Riemer, considera que a sua equipa poderia “ter vencido por mais” Portugal na primeira mão da Liga das Nações.

“Há um treinador famoso na Dinamarca que dizia que a vantagem de 2-0 é a vantagem mais perigosa numa eliminatória. Mas, isso agora de forma mais séria, podíamos ter vencido por mais”, disse.

Riemer acrescentou: “No futebol de topo, no futebol moderno, não se podem desperdiçar tantas oportunidades. É a única critica menos positiva que posso fazer aos jogadores. Não se pode desperdiçar tantas hipóteses para marcar”.

O técnico lembra que a Dinamarca ganhou “e é um grande passo para a segunda mão. Estamos felizes por isso”.

A segunda mão está marcada para as 19h45 do próximo domingo no estádio de Alvalade.

Esta quinta-feira, a Dinamarca venceu por 1-0, com golo de Hojlund, no segundo tempo.